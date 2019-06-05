الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. المترو بمواعيد رمضان للثانية صباحا حتى ثالث أيام العيد الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص مترو - صوره ارشيفية مدحت وهبة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين: لجان استلام القمح المحلى إجازة أول وثانى أيام عيد الفطر مبادرة "مكافحة الإدمان" تصل الصعيد لتوعية الموظفين بأضرار المخدرات (صور) غرفة الأزمات بـ"الصحة" تبدأ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بالجمهورية تعرف على فوائد خط الطوارئ الوقائية 105 * 10 معلومات استمرار تشغيل المترو بمواعيد رمضان للثانية صباحا حتى ثالث أيام العيد اعرف مواعيد وأنواع قطارات القاهرة - مرسى مطروح × 16 معلومة صكوك الأضاحى متاحة بساحات العيد والمساجد الكبرى نتيجة أولى ثانوي هتبسطكم.. التعليم تعقد مؤتمرا بعد عيد الفطر لإعلان نتائج الامتحانات.. وتؤكد: الطلاب استوعبوا النظام الجديد.. إلغاء الكتاب المطبوع العام المقبل.. وبدأنا تطوير المنظومة والبداية من رياض الأطفال تعرف على مواعيد وشروط التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين × 10 معلومات حدائق الحيوان تفتح أبوابها أمام زوار عيد الفطر غدا.. خطة لمواجهة الازدحام وزيادة عدد المنافذ وبوابات إلكترونية.. وقطارات ترفيهية.. تجهيز بيت الدببة والأسود.. الفيلة كريمة وأنثى الزراف فى انتظار الزائرين صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحميات الطبيعية تستعد لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر اعرف كل حاجة عن صلاة العيد.. سنن يستحب فعلها قبل الصلاة منها الغسل والطيب.. يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره.. والسنة للإمام عند الانتهاء من الصلاة أن يخطب خطبتين.. وللمسلم أن يخرج زكاة الفطر ويفطر قبل الصلاة تعرف على 5 سنن يجب فعلها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر أين تصلى صلاة العيد.. الإفتاء تحدد أفضل الأماكن وثواب تبادل التهنئة أخبار × 24 ساعة تشغيل المترو بمواعيد رمضان ثالث أيام العيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة المحافظات تضع اللمسات النهائية لاحتفالات عيد الفطر.. المحافظون يتابعون خطط تأمين ساحات الصلاة.. والإسعاف ورجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لخدمة المواطنين.. وترجمة الخطبة للغة الإشارة بـ8 ساحات فى بنى سويف الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:00 م حدائق الحيوان تفتح أبوابها أمام زوار عيد الفطر غدا.. خطة لمواجهة الازدحام وزيادة عدد المنافذ وبوابات إلكترونية.. وقطارات ترفيهية.. تجهيز بيت الدببة والأسود.. الفيلة كريمة وأنثى الزراف فى انتظار الزائرين الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:00 م "يا كحك العيد يا بسكويت".. شوارع مصر تتزين لاستقبال عيد الفطر الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:59 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر المزيد من Trending Plus
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