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أخبار × 24 ساعة.. المترو بمواعيد رمضان للثانية صباحا حتى ثالث أيام العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. المترو بمواعيد رمضان للثانية صباحا حتى ثالث أيام العيد مترو - صوره ارشيفية
مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخبار × 24 ساعة

تشغيل المترو بمواعيد رمضان

ثالث أيام العيد

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