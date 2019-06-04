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محاميان دوليان يطالبان بالتحقيق مع الاتحاد الأوروبى لوفاة مهاجرين بالمتوسط

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:31 ص
محاميان دوليان يطالبان بالتحقيق مع الاتحاد الأوروبى لوفاة مهاجرين بالمتوسط مهاجرين ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

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طالب محاميان دوليان، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء به؛ وذلك بسبب وفاة آلاف المهاجرين فى البحر المتوسط هربا من ليبيا.


وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم ملف مكون من أكثر من 245 صفحة تتضمن أدلة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودو في مدينة "لاهاى"، مضيفة أن هذا الملف يتضمن دفع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء بسياسة رادعة بشأن الهجرة منذ عام 2014، وقبولها بشكل واع وفاة المهاجرين.


وأوضحت القناة أن أكثر من 12 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ ذلك التاريخ في وسط البحر المتوسط، في محاولة للوصول إلى أوروبا من ليبيا والتي حسب الأمم المتحدة، تجعلها أكثر طرق الهجرة البحرية دموية في العالم.


كانت المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" قد قالت عام 2017 إن آلاف المهاجرين محتجزون في ظروف غير إنسانية بالمخيمات الليبية.

 


الاتحاد الاوروبى

البحر المتوسط

مهاجرين

وفاه مهاجرين

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