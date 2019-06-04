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محافظ كفرالشيخ :توفير حصة دقيق للمخابز لـ 3 أيام قادمة وتوفير 30 ألف اسطوانة غاز

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:25 م
محافظ كفرالشيخ :توفير حصة دقيق للمخابز لـ 3 أيام قادمة وتوفير 30 ألف اسطوانة غاز الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، انه تم شحن حصة الدقيق المقررة للمخابز التموينية المدعمة لمدة 3 أيام قادمة ، لضمان توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وأضاف المحافظ، تم زيادة دعم عدد الانابيب بـ 30ألف أسطوانة لتغطية احتياجات المواطنين، حيث سيتم تعديل مواعيد المخابز الى ما كانت علية قبل شهر رمضان، مع العمل على توفير الخبز خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشغيل عدد كافى من المخابز، لتوفير الخبز للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع توفير الدقيق الخاص بالمخابز ايام العيد، وتوفير السلع التموينية لصرفها فى أيام العيد من خلال البدالين التموينين، والمجمعات الاستهلاكية بدائرة المحافظة، وتم الانتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2019.
 
وأكد، انه شدد على استمرار انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المديرية صباحية ومسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، للعمل على حل أى مشكلات تموينية، تحت إشراف المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، ووكيل المديرية، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة فرعية ونوباتجية صباحية ومسائية خلال أيام العيد لتلقى اى شكاوى تموينية والعمل على حلها فوراً .
 
 

كفر الشيخ

عيد الفطر

اسطوانات غاز

وزارة التموين

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