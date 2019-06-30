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فيها حاجة حلوة.. مستشفيات الشرطة تعالج 91 مواطنا بالمجان

الأحد، 30 يونيو 2019 10:39 ص
فيها حاجة حلوة.. مستشفيات الشرطة تعالج 91 مواطنا بالمجان مستشفى الشرطة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التى بلغت 91 حالة، بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

جاء ذلك فى إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

 


مستشفيات الشرطة

علاج المرضى

قوافل طبية

مبادرات إنسانية

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