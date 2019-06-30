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صور.. إحباط تهريب زيوت شيش إلكترونية بقيمة 2 مليون جنيه عبر ميناء سفاجا

الأحد، 30 يونيو 2019 10:43 ص
صور.. إحباط تهريب زيوت شيش إلكترونية بقيمة 2 مليون جنيه عبر ميناء سفاجا جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب كميات من زيوت وسوائل الشيشة الإلكترونية عبر ميناء سفاجا البحرى تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه عنها بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه.

وردت معلومات وتحريات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء سفاجا البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانىء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اعتزام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية، واردة بإسمه على إحدى العبارات القادمة من ميناء بإحدى الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (121 قطعة شيشة وسيجارة إلكترونية، 2120 عبوة زيت، وفلتر شيشة إلكترونية مخفاه ضمن مشمول الرسالة).. بالمخالفة للقانون.

وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ (1,798,572جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 

 


شيشة

شيشة الكترونية

تهريب شيشة الالكترنية

ميناء سفاجا

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