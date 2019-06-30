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صور.. أطفال قرى إسنا يرسمون "علم مصر" على وجوههم قبل مباراة مصر وأوغندا

الأحد، 30 يونيو 2019 08:28 م
صور.. أطفال قرى إسنا يرسمون "علم مصر" على وجوههم قبل مباراة مصر وأوغندا رسم علم مصر على الاطفال
الأقصر – أحمد مرعى

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في مشهد مميزبمدينة إسنا، وقراها إنطلق الأطفال في رسم "علم مصر"، على وجوههم وشراء الأعلام الصغيرة، وذلك قبل التوجه لمراكز الشباب والإستمتاع بمباراة المنتخب المصر ونظيره الأوغندي المقرر لها التاسعة مساءاً، لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة التي تضم منتخبات الكونغو وزيمبابوي.
 
وفي نفس السياق تم وضع اللمسات النهائية من كراسي وسماعات وشاشات صخمة لعرض مباراة المنتخب الوطني ضمن بطولة أمم إفريقيا مع نظيره الأوغندي، وتم تجهيز كافة مواقع مشاهدة المباريان وشاشات العرض لخدمة الجمهور بالمجان تماماً، حيث أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة إنا، أنه تم تجهيز أماكن لمشاهدة المباراة، وقام بالإشراف على الأماكن وتأمينها وتواجد رجال الحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام "مركز شباب السلام بإسنا - حديقة أم المؤمنين بإسنا بجوار موقف الجنوب - مركز شباب الدير - مركز شباب الكيمان المطور - مركز شباب توماس الوسطى - مركز شباب الشغب - مركز شباب المعلا - مركز شباب الدبابية - مركز شباب الحلة - الكلابية – زرنيخ - مركز شباب كومير - مركز شباب العضايمة - مركز شباب المساوية – النمسا – الملعب الخماسي بالقرايا".
 
وكان قد أعلن حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم توفير شاشات عرض كبيرة لمشاهدة المباريات بعدد 46 مركز شباب على مستوى محافظة الأقصر، وكذلك بعدد 10 أندية رياضية على مستوى المحافظة وذلك لتشجيع منتخب مصر وتفعيلها للدور الرياضي داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، واستقبل مراكز الشباب والأندية جميع المشاهدين مجانا.
 
 
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