حماية المستهلك: تلقينا 372 شكوى خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز حماية المستهلك أن خدمة الخط الساخن "19588" تلقت 307 شكوى بجانب تلقى خدمة الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 ، عدد 65 شكوى منذ صباح اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرا ليصل عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز 372 شكوى وأنه يتم التواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية لحل هذه الشكاوى.

وأضاف اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الشكاوى تضمن أجهزة كهربائية وسيارات وسلع معمرة وأنه يتم استرداد حقوق المواطن طالما أنه له حق من خلال التواصل مع الجهات المشكوى فى حقها ومن يمتنع عن إعطاء المستهلك حقه يم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد حرص اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على التواجد داخل غرفة عمليات شكاوى جهاز حماية المستهلك على مدار اليوم خلال ذكرى الاحتفالات بثورة 30 يونيو لمتابعة آليات تلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها وكذلك لمتابعة سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز، التى تجوب الأسواق حالياً للتأكد من توافر السلع والتصدى لآى محاولات تلاعب من قبل البعض.