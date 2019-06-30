بعثة غانا تغادر الإسماعيلية فى طريقها للسويس استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

غادرت بعثة منتخب غانا لكرة القدم محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، فى طريقها للسويس لانضمام للمجموعة الخامسة للبطولة أمم أفريقيا استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدى.
وأجبر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، مسئولو منتخب غانا على السفر إلى السويس بعدما رفضوا السفر صباح اليوم قبل المباراة الأخيرة، وكانوا يفضلون الاستمرار بنفس مقر الإقامة فى الإسماعيلية على أن يسافروا يوم المباراة إلى ملعب "السويس" مباشرة.
وتعادل منتخب غانا مع الكاميرون بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية فى قمة مباريات المجموعة السادسة، ليحصد "البلاك ستارز" النقطة الثانية فى مشواره بدور المجموعات ليتقاسم وصافة المجموعة برصيد نقطتين مع منتخب بنين، بينما يتصدر منتخب الكاميرون "حامل اللقب" برصيد 4 نقاط.
وبات منتخب غانا مطالبًا بتحقيق الفوز على غينيا بيساو فى المباراة القادمة لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة