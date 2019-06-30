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بعثة غانا تغادر الإسماعيلية فى طريقها للسويس استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

الأحد، 30 يونيو 2019 06:34 م
بعثة غانا تغادر الإسماعيلية فى طريقها للسويس استعدادا لمواجهة غينيا بيساو بعثة غانا تغادر الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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غادرت بعثة منتخب غانا لكرة القدم محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، فى طريقها للسويس لانضمام للمجموعة الخامسة للبطولة أمم أفريقيا استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدى.

وودعت اللجنة المنظمة بعثة منتخب غانا لكرة القدم بالورود التى قدمت الشكر لحفاوة الاستضافة التى وجدتها داخل عروس القناة طوال فترة إقامتها، التى شهدت مواجهتها الأولى لبنين بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثله والكاميرون بالتعادل السلبى ولديه نقطتين فى رصيده.

وأجبر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، مسئولو منتخب غانا على السفر إلى السويس بعدما رفضوا السفر صباح اليوم قبل المباراة الأخيرة، وكانوا يفضلون الاستمرار بنفس مقر الإقامة فى الإسماعيلية على أن يسافروا يوم المباراة إلى ملعب "السويس" مباشرة.

وتعادل منتخب غانا مع الكاميرون بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية فى قمة مباريات المجموعة السادسة، ليحصد "البلاك ستارز" النقطة الثانية فى مشواره بدور المجموعات ليتقاسم وصافة المجموعة برصيد نقطتين مع منتخب بنين، بينما يتصدر منتخب الكاميرون "حامل اللقب" برصيد 4 نقاط.

وبات منتخب غانا مطالبًا بتحقيق الفوز على غينيا بيساو فى المباراة القادمة لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب غانا يضم بين صفوفه 23 من النجوم الدوليين هم فيلكس أنان ولورنس أتي وزيجي وريتشارد أوفوري لحراسة المرمى ولومور أجبينينو وجوزيف أيدو وجوزيف أتاماه وعبد الرحمن بابا وجون بوي جوناثان منساه وقاسم نوهو وآندي يادوم للدفاع   وأفري أكواه وتوماس أغيبونغ وكوادو أسامواه وكريستيان أتسو وأندرو أيو وصمويل أوسو وتوماس بارتي ومبارك واكاسو للوسط وجوردان أيو وكاليب إيكوبان وأسامواه جيان وكوابينا أوسو "للهجوم".
 
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بعثة-غانا-تغادر-الإسماعيلية-في-طريقها-للسويس-(1)
 
بعثة-غانا-تغادر-الإسماعيلية-في-طريقها-للسويس-(3)
 
بعثة-غانا-تغادر-الإسماعيلية-في-طريقها-للسويس-(4)
 
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