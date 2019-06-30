بعثة غانا تغادر الإسماعيلية فى طريقها للسويس استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

وودعت اللجنة المنظمة بعثة منتخب غانا لكرة القدم بالورود التى قدمت الشكر لحفاوة الاستضافة التى وجدتها داخل عروس القناة طوال فترة إقامتها، التى شهدت مواجهتها الأولى لبنين بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثله والكاميرون بالتعادل السلبى ولديه نقطتين فى رصيده.

وأجبر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، مسئولو منتخب غانا على السفر إلى السويس بعدما رفضوا السفر صباح اليوم قبل المباراة الأخيرة، وكانوا يفضلون الاستمرار بنفس مقر الإقامة فى الإسماعيلية على أن يسافروا يوم المباراة إلى ملعب "السويس" مباشرة.