"صحة الشرقية" تعدم 738 كيلو لحوم وأسماك فاسدة وتحرر 11 محضرًا

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 738 كيلو جرام لحوم وأسماك فاسدة، كما حررت 11 محضرًا.

كان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ترأس حملة مكبرة من مراقبي ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بالزقازيق للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، وأسفر ذلك عن مخاطبة الجهات المختصة لغلق مكان لتجهيز الطعام خاص بمطعم شهير بمدينة الزقازيق، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام ٧٣٨ كجم أغذية لحوم وأسماك، وتم تحرير 11 محضرًا (جنحة صحية).

في سياق متصل، قامت إدارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بالإدارات الصحية، بعدة حملات علي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وأسفرت هذه الحملات عن إعدام 346 كجم أغذية، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية، وضبط 54 كجم أغذية، وتم سحب 23 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 10 محاضر جنحة صحية للمنشآت الصحية المخالفة.