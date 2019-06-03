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دراسة: 7 مؤشرات لتوقع المخاطر المستقبلية لأمراض القلب

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:30 م
دراسة: 7 مؤشرات لتوقع المخاطر المستقبلية لأمراض القلب دراسة: 7 مؤشرات لتوقع المخاطر المستقبلية لأمراض القلب
أ ش أ

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حدد علماء صينيون وأمريكيون سبعة مؤشرات يمكن أن تساعد في توقع المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكرت دراسة قام بها باحثون من مستشفى كايلون العام في الصين، وجامعتي بنسلفانيا وهارفارد، ونشرت في آخر عدد من مجلة (جاما نيتوورك أوبن) الطبية ، أن الإجراءات أو المؤشرات السبعة تشمل 4 تصرفات يمكن للناس السيطرة عليها، و3 مؤشرات بيولوجية ينبغي أن تبقى عند مستويات صحية.

وأوضحت الدراسة أن الإجراءات الأربعة هي عدم التدخين، والحفاظ على الوزن المناسب، وتناول أطعمة صحية وبعادات صحيحة، والحفاظ على وضع جسدي رياضي نشيط، فيما تشمل المؤشرات البيولوجية الثلاثة ضغط الدم، ومستوى الكوليسترول، والسكر بالدم.

امراض القلب

امراض القلب


 

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بسجل جيد منتظم في المؤشرات السبعة المذكورة، تنخفض لديهم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، أكثر من الأشخاص الذين لا يتمتعون بها.

وأظهرت الدراسة أيضا أن حوالي 19% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، وحافظوا على سجل جيد بالمؤشرات السبعة خلال أربع سنوات، تنخفض لديهم فرصة تطور أمراض القلب بنسبة 79%، مقارنة مع أشخاص لم يحافظوا على تلك المؤشرات الصحية.

 


أمراض القلب

الاوعية الدموية

ضغط الدم

الكوليسترول

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