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خليك فى الصحى.. تعرف على الآثار الجانبية للأنظمة الغذائية غير المتوزانة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:30 ص
خليك فى الصحى.. تعرف على الآثار الجانبية للأنظمة الغذائية غير المتوزانة نظام غذائى غير متوازن
كتبت إيناس البنا

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يشكل  النظام الغذائي غير المتوازن العديد من المخاطر قصيرة المدى،  مثل قلة النوم ومشاكل في المزاج وحرقة المعدة وعسر الهضم وضعف وظائف المخ.
 
ويمكن أن يؤدي أيضا اتباع نظام غذائي غير متوازن إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكر وتسوس الأسنان ومرض القلب التاجي وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وسوء التغذية وهشاشة العظام، ولذا يجب اتباع نظام غذائي صحي. 
 

مكونات النظام الغذائي الصحى 

 

يجب اتباع نظام غذائي متوازن من جميع المجموعات الغذائية الأساسية لتزويد الجسم بمستويات وفيرة من الدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والفيتامينات، حيث يوصي معظم خبراء التغذية  بتناول ما لا يقل عن ست حصص من الحبوب وأربعة حصص من الخضروات وأربع حصص من الفاكهة كل يوم، وفقًا لتقرير  جريدة "New York Times" .
 
يجب أن يكون أيضا مصحوبًا بشرائح من الأسماك أو الدواجن وثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم مثل اللبن أو الجبن أو الحليب.
 
من أجل اتباع نظام غذائي متوازن، من المهم أيضًا موازنة السعرات الحرارية مع ممارسة الرياضة.
 
من الضرورى أيضا تجنب الأحماض الدهنية غير المشبعة بأي ثمن لأنها دهون غير صحية، وفد توجد عادة في السلع المخبوزة تجاريًا مثل الكعك والكعك والأطعمة المصنعة والسمن والأطعمة المقلية. 
 
 
 

النظام الغذائى الصحى

الحبوب الكاملة

الكالسيوم

السعرات الحرارية

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