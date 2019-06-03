الصين تجدد دعمها للاتفاق النووى الإيرانى: السبيل الوحيد لحل القضية الإيرانية

رويترز

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، اليوم الاثنين، عن متحدث باسم وزارة الخارجية، قوله، إن الصين جددت دعمها للاتفاق النووى الذى أبرمته إيران عام 2015 مع القوى العالمية، وإن تنفيذه هو السبيل الوحيد لحل القضية النووية الإيرانية.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذى وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران واصفا الاتفاق بالمعيب.

ويقضى الاتفاق الذى تم التوصل إليه قبل تولى ترامب السلطة بفرض قيود على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم فى مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على الجمهورية الإسلامية.