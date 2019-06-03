الدعاء ليله القدر .. "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى"

كتب على عبد الرحمن

الدعاء ليله القدر .. من الأمور المستحبة لما فى هذه الليلة المباركة، فهى ليلة نزل فيها القرآن الكريم وهى ليلة تتنزل فيها الملائكة، وقال فيها صلى الله عليه وسلم :" مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه"

متى ليلة القدر

وروت السيدة عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: "تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ".

وعن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، قال: "أُريتُ ليلَةَ القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِي بعضُ أهلِي فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ".

وعن عبدالله بن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول لليلةِ القَدْر: "إنَّ ناسًا منكم قدْ أُرُوا أنَّها في السَّبع الأُوَل، وأُرِي ناسٌ منكم أنَّها في السَّبع الغَوابِر؛ فالْتمِسوها في العَشْر الغَوابِرِ"

الدعاء ليلة القدر ليس ثابت كما يظن البعض، فللمسلم أن يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة التى تنزل فيها الملائكة، غير أن هناك دعاء مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها، "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".

وكان أكثر دعاء النبى فى رمضان وغيره: "ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار"، بالإضافة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقاله للسيدة عائشة: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".