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وفاة مراقب باستراحة الثانوية العامة بسوهاج عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

السبت، 29 يونيو 2019 09:11 م
وفاة مراقب باستراحة الثانوية العامة بسوهاج عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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توفى قبل قليل مراقب أول لجنة مؤسسة البلينا جنوب المحافظة، إثر شعوره بتعب شديد، خلال تواجده بالاستراحة الخاصة بإقامة المراقبين تم نقل المراقب للمستشفى البلينا المركزى.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بشعور مراقب أول بلجنة مؤسسة البلينا بالتعب داخل الاستراحة، وعلى إثر ذلك قام بالتوجه إلى عيادة أحد الأطباء وأثناء تواجده بالاستراحة وافته المنية.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة البلينا وتبين من التحريات وفاة عبدالتواب. خ. ح مراقب اول بلجنة مؤسسة البلينا على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى مشرحة مسنشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه انتقل الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الإدارة التعليمية بالبلينا وقام بالإشراف على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصاريح وتم تجهيز سيارة نقل الموتى بمعرفة المديرية وتم تسليم الجثة لذويها وقدم وكيل الوزارة وكافة قيادات المديرية العزاء لأسرة الفقيد.

وأشار شلتوت أنه فور الإخطار بإصابة المراقب بالتعب تم الانتقال على رأس وفد من المديرية والتواجد من بداية الواقعة حتى نهايتها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019 امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019 امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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