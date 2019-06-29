من كواليس الجلسات.. كيف عقدت خلية "أبراج الضغط" دورات تدريبية لعناصرهم؟

كتب إيهاب المهندس

بعد تسطير محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لكلمة النهاية للمتهمين بـ"خلية أبراج الضغط" ، بعد حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها للجرائم التى ارتكبها المتهمين بالدعوى.

وخلال التحقيقات تبين قيام المتهمين الرئيسين بالخلية بوضع خطط لتنمية قدرة عناصرهم

الإجرامية ومنها ...

1 ـ عقد قادة التظيم دورات تدريبية لعناصر الخلايا على فك وتركيب القنابل.

2 ـ عقد دورات لوضع الخطط اللازمة لاستهداف المنشات الحيوية من أقسام شرطة ومحولات وأبراج كهرباء.

3 ـ التدريب العناصر على رصد أبراج الكهرباء عن طريق برامج "جوجل ابرث".

4 ـ تعليم عناصر الخلايا المراوغة والقدرة على خداع أجهزة الأمن عن طريق استخدام لوحات معدنية غير صحيحة على السيارات التى يستخدموها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.