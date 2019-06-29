توقيع الكشف الطبى على 162 مواطنا بحى الكرامة فى العريش

أ.ش.أ

نظمت مديرية صحة شمال سيناء، بالتعاون مع المحافظة، قافلة طبية لحى الكرامة بالعريش، وذلك تحت رعاية المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على 162 مواطنا من أهالى الحى، وتم تقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

ومن جانبه، أوضح فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن القافلة ضمت طبيبا ممارسا عاما وصيدليا وممرضة وإداريا، حيث تم توقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

يذكر أن محافظ شمال سيناء كان قد وافق على إيفاد قوافل طبية أسبوعية لحى الكرامة، والذى لا يوجد به وحدات صحية أو طبية لحين إنشاء وحدة صحية.