تحت شعار "هلم نبنى" ..الأنبا موسى يترأس كرنفال الأسر الجامعية بحضور 2000 شاب

سارة علام

نظمت الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية الشباب أمس كرنفالًا في افتتاح مهرجان الأسر الجامعية لعام ٢٠١٩ بحضور كلا من الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية وعدد من الشخصيات العامة، وشارك فيه حوالي ٢٠٠٠ شاب وشابة من مختلف الأسر الجامعية.

أقيم الكرنفال بمدرسة نوتردام ديزبوتر بمصر الجديدة، تحت عنوان "هلم نبني"، وتضمن مجموعة من الألعاب التي ركزت على غرس قيم بناء الشخصية وبناء المواهب، إلى جانب عروض المسرح، والكورال، والعزف، ومسابقة (Open Mic) للمواهب المختلفة فى التمثيل والأعمال الأدبي