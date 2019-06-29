اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة الحوامدية فى الجيزة 24 ساعة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 12 منطقة اليوم بمدينة الحوامدية بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السابعة صباح اليوم السبت وتستمر حتى السابعة صباح الأحد.