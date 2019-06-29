اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة الحوامدية فى الجيزة 24 ساعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية مما يضطرها لقطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة.
وأضافت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى منطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية، وتشمل (عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين البلدين، عرب شلهوب، بغداد، الإمام الشافعى، درب الشرابية، أم خنان).
من جانبها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت العامة والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك الى المناطق المتاثرة عند الطلب من خلال رقم طوارئ (125).
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