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الزراعة: 5 قرارات ساعدت فى النهوض بالإنتاج الحيوانى وزيادة انتاج اللحوم

السبت، 29 يونيو 2019 12:22 م
الزراعة: 5 قرارات ساعدت فى النهوض بالإنتاج الحيوانى وزيادة انتاج اللحوم لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 1160 لسنة 2018 والخاص بتنظيم صناعة الأرانب لأول مرة، وأن القرار فرق بين مربى الأرانب المتخصص فى تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية،اليوم السبت خلال عرضة التقرير السنوى لوزارة الزراعة، إنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 1325 لسنة 2018، والقاضى بتنظيم صناعة النحل وإصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل الخلايا وطوائف النحل.

وأضاف سليمان، أن إصدار القرار الوزارى رقم 2080 لسنة 2018 والخاص بالتحديث المستمر لقواعد بيانات الثروة الحيوانية والاحتياجات من اللقاحات البيطرية، ساعد فى تحديد كمية الرؤوس المطلوب استيرادها من الثروة الحيوانية والدول المزمع الاستيراد منها وذلك طبقاً للموقف الوبائى المحدد بمعرفة وزارة الزراعة، وتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلى.

وأوضح سليمان، أن إصدار القرار الوزارى رقم 1670 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج الدواجن ساعد فى وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطرى، بالإضافة الى إصدار القرار الوزارى رقم 1672 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من خلال وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطرى.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أنه تم تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشى وأسماك تقدر بـحوالى 800 ألف طن مما يؤكد ثقة الدول الأخرى فى التقنيات المصرية لصناعة الأعلاف، السماح بالتسجيل للدراسات العليا "دبلومه، ماجستير، دكتوراه" لمن يرغب من العاملين بالقطاع لإعداد كوادر تتميز بالعلم والخبرة معاً.

 


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