إحالة 3 مسجلين للجنايات ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش فى شبرا

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشارعمرو عوض، تحت إشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق بإحالة مسجلين لمحكمة الجنايات ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش.

كانت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بقيام 3 أشخاص بعقد صفقة مخدرات، لإغراق السوق بمخدر الحشيش قبل عيد الفطر، وكشفت التحريات أن المتهمين حددوا مكان الاستلام بمنطقة شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الاجراءات تم أعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى، وبفحصها تم ضبط 700 فرش حشيش زنت 70 كيلو جرام، ومبلغ 50 ألف جنيه.