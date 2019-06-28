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يوم بيئى بمدينة القصير احتفالًا بيوم البيئة العالمى

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:16 م
يوم بيئى بمدينة القصير احتفالًا بيوم البيئة العالمى يوم البيئة العالمى
كتبت آية دعبس

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نظم فرع وزارة البيئة الإقليمى بالبحر الأحمر، يوما بيئيا بمدينة القصير، وذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالتعاون مع مركز شباب وبيت شباب القصير تم خلاله تنفيذ ندوتين وورشتين ومسابقات للمشاركين.
 
تضمنت الندوات موضوعات حول يوم البيئة العالمي واحتفالات الوزارة مع العالم بهذا اليوم و أسباب تلوث الهواء وطرق مواجهته، كما تم تنفيذ ورشتى تلوين للأطفال وتم عمل مسابقات في نهاية الفعاليات بالمركز و توزيع الجوائز على الفائزين.
 
واستكمالا لفعاليات اليوم البيئى تم تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع نادي العلوم والبيئة بجمعية الهلال الأحمر بالغردقة وحضانة جمعية الهلال الأحمر تضمنت موضوعات حول كيفية التقليل من آثار التلوث ودور الأسرة خاصة الام والأطفال في المساهمه في التقليل من خلال الفصل من المنبع وعدم حرق المخلفات ، كما تم عرض فيلم فيديو كرتوني يبسط الفكرة للأطفال.
 
وفى ختام اليوم البيئى تم تنظيم معرض علمي بيئى بالتعاون مع نادي العلوم والبيئة بجمعية الهلال الأحمر بالغردقة، حيث قام طلاب نادي العلوم بالاشتراك مع طلاب بعض المدارس الابتدائية والإعدادية بعمل عرض رائع لمجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية والمعلومات والمشاريع الصغيرة التي تهدف إلي بناء شخصية واعية مستقلة قادرة علي الإبداع والقيادة وإعادة استخدام مواد من البيئة البحرية والساحلية ومواد بلاستيكية في عمل نماذج فنية جذابة وذات قيمة اقتصادية.
 
 
 
 
 
 
 

يوم البيئة العالمى

تلوث

الهلال الاحمر

البلاستيك

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