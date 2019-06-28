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منح تدريبية للعاملين فى المحليات بتايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:41 ص
منح تدريبية للعاملين فى المحليات بتايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا تدريب العاملين فى المحليات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية فى تايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا، ضمن جهودها لرفع كفاءة ومهارات العاملين فى مختلف مجالات العمل بالوزارة وجميع المحافظات والاستفادة من كافة الخبرات التى تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمحليات.

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، أنه العام المالى 2018/2019 ، شهد توفير عدد من المنح التدريبية والدراسية داخل وخارج مصر لـ 51 من العاملين بالوزارة والمحافظات، حيث حصل المتدربين على منح تدريبية فى الصين والهند والكويت، فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية وآليات التحول الى اقتصاد المعرفة وسياسات التشغيل وتخفيف الفقر وبناء قدرات العاملين من الشباب فى مجال الحوكمة وتنمية موارد السياحة وحماية البيئة للدول النامية والإدارة العامة للعاملين بقطاع الخدمة المدنية للدول الأفريقية وإدارة الاستثمارات فى مصر بالتعاون مع دولة الصين، وأيضاً البرنامج التدريبى حول حوكمة الهجرة وبرامج تدريبية متقدمة فى مجال الحاسب الآلى بالهند.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن الاهتمام برفع قدرات العاملين خاصة الصف الثانى من الموظفين الشباب يأتى فى مقدمة اهتمامات الوزارة باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد الكوادر المؤهلة فى الإدارة المحلية لتكون هناك أجيال قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.


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