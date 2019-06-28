مقتل حاكم ظل طالبان فى إقليم لوجار الأفغانى ونائبيه فى غارة جوية

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة مقتل حاكم ظل حركة طالبان فى إقليم لوجار شرقى البلاد ونائبيه إثر غارة جوية، ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن وزارة الدفاع قولها - فى بيان - إن الغارة الجوية استهدفت بلدة تشارخ التابعة للإقليم، وأسفرت عن مقتل حاكم ظل طالبان فى الولاية الحاج لالا، ونائبيه.

ولم تعلق حركة طالبان على تلك الغارة الجوية حتى الآن.

وكان الوضع فى الإقليم قد تدهور خلال الأشهر الأخيرة ، حيث ينشط مسلحو طالبان فى بعض البلدات ، وتواجههم القوات الأفغانية من خلال عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة، كما تشن القوات الأمريكية غارات جوية منتظمة على الأقاليم المضطربة فى أفغانستان تستهدف مسلحى طالبان ، وغيرهم من المسلحين المناوئين للحكومة.