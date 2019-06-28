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محكمة النقض الفرنسية تقضى بوقف علاج مواطن يعالج دون تحسن منذ 10 سنوات

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:38 م
محكمة النقض الفرنسية تقضى بوقف علاج مواطن يعالج دون تحسن منذ 10 سنوات فانسان لامبير
كتب: أحمد علوى

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أصدرت محكمة النقض فى فرنسا، اليوم الجمعة، قرار جديد بوقف العلاج عن فانسان لامبير الذى يقبع فى فراشه دون استجابة لأى علاج منذ عشر سنوات.

وفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، قال وقال باتريس سبينوسى محامى زوجة لامبير إن علاج فانسان لامبير قد يتوقف "منذ الوقت الحالي".

وأضاف سبينوسى، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم سابق للقضاء الفرنسى، "لم يعد هناك أى سبيل للانصاف، فقد تم تحطيم حكم محكمة الاستئناف التى أمرت من قبل باستئناف الرعاية، وقال "هذه نقطة النهاية فى هذه القضية".

ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف فى باريس ، التى أمرت فى 20 مايو باستئناف العلاج واستكمال نظامها الغذائى للمريض، بناءً على طلب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (CRPD).

وكان لامبير قد تعرض فى عام 2008 لحادث سير جعله يدخل مرحلة "الحد الأدنى من حالة الوعى"، ودرجات التحسن لديه بطيئة للغاية وتكاد توصف بـ"معدومة".

 
 
 

لامبير

قضية لامبير

الموت الرحيم

فرنسا

محكمة فرنسية

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