ضبط مستريحين جمعا 2.5 مليون جنيه من ضحاياهما فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالإسكندرية لنصبه على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من مدير مبيعات - مقيم المنتزه و4 آخرين بقيام شخصين (صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية - محكوم عليه هارب - فى قضية "غش تجارى"- صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات "شقيق الأول".. مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).. بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2500000) جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم.

وبالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة اللحوم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.