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رئيس جديد لمحكمة النقض من بين أقدم قضاتها فى الأول من يوليو

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:10 ص
رئيس جديد لمحكمة النقض من بين أقدم قضاتها فى الأول من يوليو محكمة النقض-ارشيفيه
كتبت هدى أبو بكر

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يشهد الاثنين المقبل، الأول من يوليو تعيين رئيس جديد لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا ، والذى يبلغ السن القانونية للتقاعد 30 يوليو الجارى.

وينتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية ، والتى وافق عليها البرلمان فى 11 يونيو الجارى ، حيث يختار الرئيس بناءا على هذهه التعديلات رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 قضاة لنواب رئيس المحكمة الحالى.

ونص الدستور فى المادة ( 185 ) على "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

ووفقا لهذا النص فإن أقدم 6 قضاة بالمحكمة ، وفقا لمصادر هم: "المستشار طه سيد على قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع على فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدى، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحى المصرى بكر العربى، والمستشار أحمد عبد القوى حسن أيوب".

وترأس المستشار مجدى أبو العلا الرئيس الحالى للمحكمة الجمعية العمومية لها ، الثلاثاء الماضى ، لتكون هذه آخر أعماله بالمحكمة ، حيث وجه قضاة المحكمة الشكر لأبو العلا خلال أعمال الجمعية عرفانا على عمله طوال العاميين الماضيين.


محكمة النقض

رئيس محكمة النقض الجديد

رئيس الجمهورية

قوانين الهيئات القضائية

المستشار مجدى أبو العلا

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