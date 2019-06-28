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حماية المستهلك: تكثيف الحملات الرقابية خلال احتفالات 30 يونية

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:24 ص
حماية المستهلك: تكثيف الحملات الرقابية خلال احتفالات 30 يونية اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء د.راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيه ،وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز الأسواق، ومن يثبت تلاعبه سيتم اتخاذ الإ‘جراءات القانونية اللازمة .



وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن الجهاز سيواصل أيضا تلقى أى شكاوى من جانب المواطنين، سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ورقم الواتس أب " المواطن رقيب " 01281661880 والصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وتأكيدا على برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أهمية إيجاد أليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.


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