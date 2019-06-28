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بولسونارو بعد موافقة ترامب لزيارة البرازيل: شرف عظيم أن أكون معك

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:06 م
بولسونارو بعد موافقة ترامب لزيارة البرازيل: شرف عظيم أن أكون معك
كتبت فاطمة شوقى

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قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه سيزور البرازيل بعد أن وجه رئيس الدولة الأمريكية الجنوبية، جايير بولسونارو، دعوة مفتوحة له قبل اجتماعه الثنائى خارج مجموعة العشرين فى أوساكا اليوم الجمعة.

ووفقا لشبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية، فقال بولسونارو إنه كان "معجبًا كبيرًا" بالرئيس الأمريكى لفترة طويلة، حتى قبل أن يتم انتخابه رئيسًا.

وقال بولسونارو "إنه لشرف عظيم لى أن أكون معك"، وأنا أؤيد ترامب، أنا أؤيد الولايات المتحدة، وأؤيد إعادة انتخابه مرة آخرى، وآمل أن يأتى إلى البرازيل ولديه دعوة مفتوحة لزيارة البرازيل حتى قبل الانتخابات المقبلة.

 

 

البرازيل

ترامب

بولسونارو

الولايات المتحدة الامريكية

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