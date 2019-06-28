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بكين تنظم أول منتدى صينى-أفريقى للسلام والأمن الشهر المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:08 ص
بكين تنظم أول منتدى صينى-أفريقى للسلام والأمن الشهر المقبل رئيس الصين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الصينية تنظيم أول منتدى صيني-أفريقى للسلام والأمن خلال الفترة من 14 حتى 20 يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة "رن قوه تشيانغ" –فى تصريح اليوم- إنه سيتم توجيه الدعوة إلى مسؤولين بإدارات دفاع الدول الأفريقية، ومسؤولين عسكريين أفارقة، ومسؤولين عن شؤون السلام والأمن فى الاتحاد الإفريقى لحضور المنتدى.

وأضاف أن المناقشات فى المنتدى ستركز على بناء مجتمع ذى مصير مشترك صيني-أفريقى آمن، مع بحث موضوعات تتضمن الوضع الأمنى فى أفريقيا، والقضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الصيني- الإفريقى فى السلام والأمن.


الصين

منتدى صينى

أفريقى

السلام

الاتحاد الإفريقى

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