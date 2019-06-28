بسبب ماس كهربائى.. حفظ التحقيقات فى حريق شقة سكنية بمصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية في إحدى العقارات في منطقة الجيارة، عقب تسلم تقرير الأدلة الجنائية وتبين أنه ماس كهربائي.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة مصر القديمة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران فى المكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.