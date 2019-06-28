إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال قمع مسيرات شرق غزة

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أصيب 50 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسيرات السلمية الأسبوعية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع فى عدة مواقع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين فى مواقعهم وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميا شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى لإصابة 50 مواطنًا بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين المصابين مصور صحفى و8 مسعفين متطوعين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال قيامهم بواجبهم على امتداد السياج الفاصل شرقى القطاع، وكان قد وصل إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة آلاف الفلسطينيين للمشاركة فى الجمعة الـ 64 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ونقلت الحافلات المشاركين فى المسيرات إلى خمسة نقاط برفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع إضافة إلى مخيمى غزة جباليا، وجاءت مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التى دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة فى الفعاليات مؤكدة على سلميتها.

وانتشرت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مقابل مخيمات العودة إضافة إلى انتشار عدد من القناصة الإسرائيليين.