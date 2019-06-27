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كوريا الجنوبية تعلن رسميًا بدء محادثات التجارة الحرة مع ماليزيا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:52 م
كوريا الجنوبية تعلن رسميًا بدء محادثات التجارة الحرة مع ماليزيا رئيس كوريا الجنوبية
سول أ ش أ/

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أعلنت كوريا الجنوبية رسميًا بدء محادثات التجارة الحرة مع ماليزيا، اليوم الخميس، ضمن الجهود الأخيرة الرامية إلى تنويع حافظة صادراتها وتوسيع تواجدها فى سوق جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونج-هي، عقدت مؤتمرًا عبر الفيديو مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، داريل ليكنج، إذ اتفقا على بذل الجهد للتوصل لاتفاق تجارة حرة بهدف الانتهاء من المفاوضات فى وقت مناسب لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم "آسيان" التى تعقد فى نوفمبر المقبل.

وتبدأ الجولة الأولى للمفاوضات الرسمية بين البلدين فى 11 يوليو المقبل فى كوالالمبور.

ويأتى هذا الإعلان بعدما عقد قادة كوريا الجنوبية وماليزيا قمة فى مارس الماضى حيث اتفقا على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق تجارة حرة ثنائي.

ويذكر أن كوريا الجنوبية التى أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع فيتنام وسنغافورة، تجرى الآن محادثات مع إندونيسيا والفلبين للتوصل لاتفاق تجارة حرة وفى حال نجاحها ستكون سول بذلك عقدت الاتفاقات مع كل شركائها التجاريين الكبار فى رابطة آسيان.

 


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