ضبط أدوية ومنشطات مهربة بصيدلية شهيرة فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية،ضبط 7058 قرص،وعبوة أدوية مهربة بحملة تفتيشية بصيدلية تابعة لسلسلة صيدليات شهيرة بمدينة العاشر من رمضان، كما حرر مأموري الضبط القضائى،محضر بالشرطة ضد مسئولا الصيدليات،لتعديهم عليهم خلال الحملة خلال محاولة تهريب الاحراز.

أوضح الدكتورهشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية،أنه قامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، حملة تفتيشية مسائية على عدد من الصيدليات بمدينة العاشر من رمضان، وتشمل صيدلية تابعة لإحدى سلاسل صيدليات شهيرة، والتي تم ضبط بها كميات من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أسفرت جهود الحملة التفتيشية عن ضبط و تحريز 7058 (قرصا / عبوة / أمبولا/ زجاجة) لأدوية متنوعة منها أدوية ومنشطات مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة،مجهولة المصدر، أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية،وغير مطابقة للأرصدة الدفترية،وأدوية أخري خاصة بالمستشفيات، وغير مصرح بتداولها بالصيدليات، وأدوية خاصة بوزارة الصحة و السكان و أدوية تأمين صحى محظور بيعها.

كما تم عمل المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة،بالإضافة إلي عمل محضر مخالفة اللافتة الموجودة على الصيدلية الشهيرة للإسم الموجود بالرخصة، كما قام أعضاء الحملة بالتصدي بكل قوة وتم إستعداء الشرطة لمنع مسئول احدي الصيدليات،من محاولة تهريب المضبوطات بصيدليته.