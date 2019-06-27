صور.. تسليم جثمان المهاجر السلفادروى الغريق وطفلته بعد الانتهاء من تشريحهما

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

أنهى المسئولين فى مشرحة مدينة "ماتاموروس" المكسيكية، تشريح جثمان المهاجر السلفادروى الغريق "أوسكار مارتينز راميريز" وابنته التى تبلغ من العمر 23 شهرا فقط.



جثة المهاجر وابنته بعد خروجهما من المشرحة

فيما حضرت زوجة الغريق ووالدة الطفلة "تانيا أفالوس" إلى المشرحة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان زوجها وطفلتها، وحاولت إخفاء وجهها عن عدسات المصورين.



جثة المهاجر وابنته داخل الإسعاف

ولقى المهاجر السلفادورى، 25 عاما، مصرعه مع طفلته الصغيرة أثناء محاولة عبور نهر ريو جراندى على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وأثارت صورته، التى تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ردود فعل عارمة فى الولايات المتحدة وخارجها.



تانيا أفالوس زوجة المهاجر الغريق



تانيا أفالوس خلال دخولها المشرحة



جثة المهاجر الغريق وابنته



جثة المهاجر الغريق



جثة المهاجر



زوجة المهاجر الغريق



زوجة المهاجر تتخفى من الصحفيين



زوجة المهاجر تتخفى من عدسات المصورين