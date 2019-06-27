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شاهد .. أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام والجسر الزجاجى بمطروح

الخميس، 27 يونيو 2019 04:14 م
شاهد .. أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام والجسر الزجاجى بمطروح محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي
مطروح – حسن مشالي

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أجرى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير منطقة حمام كليوباترا وشاطئ الغرام ومتابعة نسب التنفيذ والإسراع بها مع مراجعة جودة الأعمال.
 
وتفقد محافظ مطروح،أعمال التطوير بمنطقة حمام كليوباترا بداية من البوابة الإليكترونية وتمثال كليوباترا،بعد إعادة تجميل مدخل  منطقة الحمام، مع نبذة تاريخية عن حياتها باللغتين العربية والانجليزية،وتفقد منطقة الكافيتريات ودورات المياه، مع مناقشة مقترح إقامة خيمة بدوية كبيرة تتماشى مع التراث الشعبي لمحافظة مطروح.
 
كما تفقد "الغرابلي" الممشى الزجاجى بطول 68 م وبعرض 4 أمتار، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة والتجميل بالمنطقة.
 
وتابع محافظ مطروح أعمال تطوير شاطئ الغرام، وأعمال إقامة  منطقة انتظار سيارات، تسع أكثر من 1000 سيارة، بالإضافة الى أماكن الانتظار الجانبية، ووجه بسرعة تخطيطها، وتابع أعمال الانتهاء من دورات المياه بالشاطئ، لتبدأ فى خدمة المصطافين،وأعمال مدرجات ومسرح  الشاطئ الجديد أمام صخرة ليلي مراد الشهيرة، بما لا يحجب الرؤية، وعمل المشايات مع مقترح إقامة منطقة ملاهي إضافية للأطفال ومسجد كبير يسع رواد الشاطئ.  
 
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (1)
 أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (2)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (3)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (4)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (5)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (6)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (7)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي
 
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (8)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي 

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (9)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (10)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (11)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (12)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجى

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (13)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (14)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (15)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (16)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (17)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي
 
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (18)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي (19)
محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير حمام كليوباترا وشاطئ الغرام و الجسر الزجاجي
 
 
 

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