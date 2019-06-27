اليوم.. البابا تواضروس يلقى الكلمة الختامية فى مؤتمر كنائس حدائق القبة

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الخميس، المحاضرة الختامية لمؤتمر العقيدة الأول، الذى بدأ يوم الإثنين الماضى، حيث نظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر، مؤتمرًا شارك فيه شباب وخدام القطاع إلى جانب عدد من الآباء الكهنة.

وتناول المؤتمر بالدراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس أثناسيوس الرسولى.

بينما ألقى محاضرات على مدار أيام المؤتمر الثلاثة من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة المنظم للمؤتمر، والأساقفة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

كما حاضر فى المؤتمر الدكتور جوزيف موريس فلتس أستاذ علم الآباء وهو مترجم كتاب "تجسد الكلمة" من اليونانية إلى العربية.