المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 11 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.