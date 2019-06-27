الرقابة الإدارية تضبط شخصين لاتهامهما بعرض 50 ألف جنيه على مدير جمعية زراعية

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على شخصين، لاتهامهما بعرض 50 ألف جنيه على مدير الجمعية الزراعية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط على سبيل الرشوة.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها عن القبض على شخصين، عرضا 50 ألف جنيه على مدير الجمعية الزراعية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، وذلك على سبيل الرشوة، مقابل قيام الأخير بتجديد بطاقات حيازة زراعية وهمية لعدد من الأفدنة، وبغية استغلال تلك الحيازات كسند وضمان يمكنهم من الحصول على قروض من البنك الزراعي، وصرف أسمدة زراعية دون وجه حق.

وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، وأمرت بحبسهما.