727 فرصة عمل فى ملتقى توظيف القوى العاملة بجنوب سيناء

كتب محمود راغب

نظمت وزارة القوى العاملة، ممثلة فى مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية فى مجال التوظيف وخلق فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص.

يوفر ملتقى التوظيف 728 فرصة عمل للذكور والإناث فى 31 فندقا وشركة في مجال الفندقة ، منها 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، و8 فرص بنظام التعاقد مع المحافظة للعمل مشرفى ملاعب بالشباب والرياضة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، و20 فرصة للعمل مندوبين تسويق برواتب حدها الأدنى 3000 جنيه، فضلا عن الإعاشة الكاملة والتأمينات والرعاية الصحية والمواصلات.

شهد المحافظ افتتاح الملتقى، وأكد أن هذه الملتقيات تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، وذلك للحد من نسب البطالة، التي بدأت في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية، بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية لكى تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

وقام المحافظ بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات للشباب طالبى العمل داعيا الشباب بالبدء الحقيقى فى العمل بالقطاع الخاص باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

من جانبه أكد محمد عبد الرحمن مدير المديرية أن وزير القوى العاملة حريص على توفير فرص عمل لائقة لشباب مصر، بعقد هذه الملتقيات التي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين، وتأتى هذه الملتقيات لإحداث نوع من أنواع التوافق بين الباحثين عن عمل وما يحتاجه سوق العمل بصورة فاعلة وطريقة مثمرة.

وقال إن الوزير كلفنا، بتسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الفنادق الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.