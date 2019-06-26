سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين البحيرة" : ضبط 1200 مخبز لتهريبه الدقيق المدعم للسوق السوداء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:30 ص
"تموين البحيرة" : ضبط 1200 مخبز لتهريبه الدقيق المدعم للسوق السوداء كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة،
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تكثيف الجهود لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مراكز المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، مضيفا أنه سيتم تقديم خدمات بيع السلع التموينية والمواد الغذائية الاقتصادية بأسعار الجملة لأول مرة لأهالى القرى والنجوع والكفور فى أماكنهم خاصة فى الأماكن النائية عن طريق سيارات المنافذ الغذائية.

وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  أنه تم اعتماد 32 سيارة لبيع السلع الغذائية والتموينية كمرحلة أولى وجارى تسليمها لشباب الخريجين، وتم تحديد مناطق عملها لتغطى كافة المراكز وتوابعها من العزب والنجوع، موضحا أنه سيتم قريبا اعتماد المرحلة الثانية من هذا المشروع الخدمى لتبلغ عدد سيارات منافذ السلع التموينية المتحركة 64 سيارة، وتضم هذه السيارات السلع الغذائية المختلفة خاصة اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بالإضافة الى المقررات التموينية عن طريق الكروت الخاصة بها.

وأشار وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إلى أنه تم افتتاح 77 مجمعا استهلاكيا لبيع السلع الغذائية بمراكز البحيرة بأسعار مخفضة وبجودة عالية المستوى وذلك للمساهمة فى مواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار.

وعن مشاكل فتح منافذ السلع التموينية أكد المهندس كمال راشد  على تفعيل الضوابط التى أصدرتها وزارة التموين لفتح متاجر بيع السلع التموينية بجميع مراكز المحافظة أهمها الا تقل المسافة بين البدالين التموينين او فرع جمعيتى عن 500 متر، وكذلك الا يقل متوسط  عدد البطاقات التموينية فى المنطقة المراد فتح منفذ تموينى بها عن 500 بطاقة، وذلك من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين تجار السلع التموينية.

وعن مواجهة تهريب الوقود و السلع الغذائية المدعمة، أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن تكثيف الحملات الرقابية لمنع تهريب السولار والبنزين و السلع الغذائية المدعمة خاصة الدقيق إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، مضيفا انه خلال الفترة الأخيرة تم ضبط أكثر من 500 ألف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء كما تم ضبط محطة بنزين لتصرفها فى كميات هائلة من الوقود المدعم بلغ أكثر من 3 مليون لتر بنزين وسولار دون قيد فى سجلات المحطة.

وعن أزمات إنتاج الخبز المدعم وعدم مطابقته للمواصفات، أكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة أنه تم سد العجز فى حصص الدقيق الموردة لمخابز المحافظة وكذلك مواجهة صارمة لتهريب الدقيق المدعم  إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم ضبط 1200 مخبز لانتاجه خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وشدد وكيل وزارة التموين بالبحيرة على التعاون الكامل والمستمر مع الأمنية والرقابية خاصة هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة كافة صور الفساد والاهمال داخل القطاعات التموينية بكل شفافية وحيادية خاصة فيما يتعلق بالحملات الرقابية والتفتيشية على الاسواق والمخابز ومحطات الوقود المدعم

٢٠١٩٠٦٢١_٠٥١٣٥٢_1
 
٢٠١٩٠٦٢١_٠٥١٠٢٨_2
 
٢٠١٩٠٦٢١_٠٥١١٢٤_3
 
٢٠١٩٠٦٢١_٠٥١٢٥٠

 


أخبار البحيرة

تموين البحيرة

بطاقات تموينية

مديرية التموين بالبحيرة

الدقيق المدعم

السوق السوداء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة