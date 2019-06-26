"تموين البحيرة" : ضبط 1200 مخبز لتهريبه الدقيق المدعم للسوق السوداء

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تكثيف الجهود لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مراكز المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، مضيفا أنه سيتم تقديم خدمات بيع السلع التموينية والمواد الغذائية الاقتصادية بأسعار الجملة لأول مرة لأهالى القرى والنجوع والكفور فى أماكنهم خاصة فى الأماكن النائية عن طريق سيارات المنافذ الغذائية.

وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد 32 سيارة لبيع السلع الغذائية والتموينية كمرحلة أولى وجارى تسليمها لشباب الخريجين، وتم تحديد مناطق عملها لتغطى كافة المراكز وتوابعها من العزب والنجوع، موضحا أنه سيتم قريبا اعتماد المرحلة الثانية من هذا المشروع الخدمى لتبلغ عدد سيارات منافذ السلع التموينية المتحركة 64 سيارة، وتضم هذه السيارات السلع الغذائية المختلفة خاصة اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بالإضافة الى المقررات التموينية عن طريق الكروت الخاصة بها.

وأشار وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إلى أنه تم افتتاح 77 مجمعا استهلاكيا لبيع السلع الغذائية بمراكز البحيرة بأسعار مخفضة وبجودة عالية المستوى وذلك للمساهمة فى مواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار.

وعن مشاكل فتح منافذ السلع التموينية أكد المهندس كمال راشد على تفعيل الضوابط التى أصدرتها وزارة التموين لفتح متاجر بيع السلع التموينية بجميع مراكز المحافظة أهمها الا تقل المسافة بين البدالين التموينين او فرع جمعيتى عن 500 متر، وكذلك الا يقل متوسط عدد البطاقات التموينية فى المنطقة المراد فتح منفذ تموينى بها عن 500 بطاقة، وذلك من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين تجار السلع التموينية.

وعن مواجهة تهريب الوقود و السلع الغذائية المدعمة، أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن تكثيف الحملات الرقابية لمنع تهريب السولار والبنزين و السلع الغذائية المدعمة خاصة الدقيق إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، مضيفا انه خلال الفترة الأخيرة تم ضبط أكثر من 500 ألف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء كما تم ضبط محطة بنزين لتصرفها فى كميات هائلة من الوقود المدعم بلغ أكثر من 3 مليون لتر بنزين وسولار دون قيد فى سجلات المحطة.

وعن أزمات إنتاج الخبز المدعم وعدم مطابقته للمواصفات، أكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة أنه تم سد العجز فى حصص الدقيق الموردة لمخابز المحافظة وكذلك مواجهة صارمة لتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم ضبط 1200 مخبز لانتاجه خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وشدد وكيل وزارة التموين بالبحيرة على التعاون الكامل والمستمر مع الأمنية والرقابية خاصة هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة كافة صور الفساد والاهمال داخل القطاعات التموينية بكل شفافية وحيادية خاصة فيما يتعلق بالحملات الرقابية والتفتيشية على الاسواق والمخابز ومحطات الوقود المدعم