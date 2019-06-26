سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 333 شاحنة و467 سيارة واردات 115 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:24 ص
تداول 333 شاحنة و467 سيارة واردات 115 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء نويبع - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة، وتم تداول 333 شاحنة بضائع و467 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 115 شاحنة و420 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 218 شاحنة بضائع و47 سيارة .

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون أكسبريس بينما تغادر أربع سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية2، النوى أكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والنوى أكسبريس، بينما غادرت السفينة بوسيدون أكسبريس.

ويستقبل ميناء نويبع السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Midling .

 


موانئ البحر الاحمر

سفن حاويات

سفن بضائع

ميناء سفاجا

ميناء نويبع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تداول 478 ألف طن بضائع فى مايو.. والصادرات تتفوق بـ 80 % بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:22 ص

تداول 31 ألف طن ألومنيوم و 388 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:36 ص

تداول 22 سفينة و337 شاحنة بضائع و231 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 22 يونيو 2019 10:12 ص

تداول 21 سفينة و297 شاحنة بضائع و193 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:06 ص

تعرف على حركة استقبال ومغادرة السفن وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة