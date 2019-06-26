تداول 333 شاحنة و467 سيارة واردات 115 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة، وتم تداول 333 شاحنة بضائع و467 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 115 شاحنة و420 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 218 شاحنة بضائع و47 سيارة .

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون أكسبريس بينما تغادر أربع سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية2، النوى أكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والنوى أكسبريس، بينما غادرت السفينة بوسيدون أكسبريس.

ويستقبل ميناء نويبع السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Midling .