بعد عامين من اعتزال السياسة..إيهود باراك يعود بتشكيل حزب سياسى جديد

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك مساء اليوم الأربعاء عودته إلى السياسة مرة أخرى ، وتشكيل حزب سياسى جديد ينافس به في انتخابات الكنيست المقبلة رقم 22 فى شهر سبتمبر المقبل .

وأوضح أن نائب قائد الأركان الأسبق "يائير جولان" سيكون إلى جانب باراك في الحزب، في حين تجري مساعي حثيثة لضم وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني إلى الحزب الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن باراك قد أعلن منذ عامين اعتزاله العمل السياسى وأنه سيكتفى بقراءة الصحف فى منزله بالقدس المحتلة ، واللهو مع أحفاده .