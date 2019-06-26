البرلمان يوافق على 56 مشروع قانون خلال جلسات هذا الأسبوع.. تعرف عليها

نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسات هذا الأسبوع على56 مشروع قانون منهم 55 مشروع قانون تتعلق بالموارنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و51 مشروع قانون ربط موازنات الهيئات الاقتصادية بالإضافة لمشروع قانون خاص بتقرير علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وجاءت مشروعات القوانين كالتالى :

1:مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 /2020 العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/3019 _2021/2022

2:مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة الثانية 2019 /2020

3مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنه الماليه 2019 /2020

4:مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 51 للسنة المالية 2019 /2020

5:مشروع قانون ربط موازنة مجلس النواب للعام المالي 2019 /2020

6:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين