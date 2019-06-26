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الاكتشافات والاختراعات العربية في نشاط متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:23 م
الاكتشافات والاختراعات العربية في نشاط متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندريه
الإسكندرية جاكلين منير

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 تنظم إدارة متحف المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من شهر يونيو إلى أغسطس 2019،عرضاً تقديمياً وورش عمل للأطفال والنشء تحت عنوان "أصلي عربيُّ"، بهدف التعريف بالاكتشافات والاختراعات العربية وأسباب ظهورها ومراحل تطورها وانتشارها في بقعة كبيرة من الأرض.
 
وتضم ورش العمل عدداً من المحاضرات،بالإضافة إلى جولة تفصيلية بمتحف المخطوطات. ويركز النشاط على الاكتشافات والاختراعات التي شملت كل مناحي الحياة العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والأدبية، والفنية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية دراسة التاريخ للتنويه بدوره في تنمية الحاضر وبناء المستقبل،وكذلك للحفاظ على هوية الشعوب وتطورها،وحَث الطالب على ضرورة استمداد طاقته من ماضيه العريق والتمسك بالقيم والمحافظة على التراث العربي.
 
والجدير بالذكر أن متحف المخطوطات ينظم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمحاضرات خلال فترة إجازة منتصف العام والإجازة الصيفية. كما يحتفل المتحف بالأيام العالمية كيوم المخطوط العربي،واليوم العالمي للمتاحف،واليوم العالمي للغة العربية،وذلك بهدف التعريف بتراثنا العربي المادي واللامادي.
 

مكتبة الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

متحف المخطوطات

ورش فنية للاطفال

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