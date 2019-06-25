سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرا خارجية النمسا وفنلندا يبحثان الأوضاع فى أوروبا والخليج العربى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 ص
وزيرا خارجية النمسا وفنلندا يبحثان الأوضاع فى أوروبا والخليج العربى وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية النمساوى الكسندر شالينبرج، فى اجتماع عمل اليوم فى هلسنكى، مع نظيره الفنلندى بيكا هافيستو تطورات الأوضاع فى شرق وجنوب أوروبا والوضع فى منطقة الخليج العربى وعلاقات الاتحاد الأوروبى مع الصين.

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية النمساوى شالينبرج قام بزيارة إلى فنلندا فى أول زيارة خارجية له عقب توليه مهام منصبه قبل أسابيع قليلة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرين بحثا أيضا ترتيبات رئاسة الاتحاد الأوروبى والتى ستتولاها فنلندا اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج قام خلال زيارته إلى هلسنكى بتفقد الشبكة الأوروبية لمكافحة التمييز، والتى تشارك فيها النمسا بنشاط.

 


وزير الخارجية النمساوى

وزير الخارجية الفنلندى

الاتحاد الاوروبى

الخليج العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحف سعودية: التهديدات الإيرانية للملاحة فى الخليج العربى لا تحتمل أنصاف الحلول

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:00 ص

فيديو وصور.. طائرات "إف 15 سى" سعودية وأمريكية تحلق فوق الخليج العربى

الأحد، 16 يونيو 2019 03:03 م

صحيفة عكاظ: هجمات الفجيرة عملية معقدة من قبل دولة خبيثة فى الخليج العربى

السبت، 08 يونيو 2019 10:34 ص

ظريف: نقلت رسالة لدول الخليج العربية خلال جولتى فى المنطقة

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 ص

واشنطن: وحدة الخليج العربي مهمة لمواجهة إيران والارهاب

الخميس، 30 مايو 2019 11:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

"تشريعية النواب" توافق على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة

"تشريعية النواب" توافق على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة