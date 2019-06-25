وزيرا خارجية النمسا وفنلندا يبحثان الأوضاع فى أوروبا والخليج العربى

أ ش أ

بحث وزير الخارجية النمساوى الكسندر شالينبرج، فى اجتماع عمل اليوم فى هلسنكى، مع نظيره الفنلندى بيكا هافيستو تطورات الأوضاع فى شرق وجنوب أوروبا والوضع فى منطقة الخليج العربى وعلاقات الاتحاد الأوروبى مع الصين.

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية النمساوى شالينبرج قام بزيارة إلى فنلندا فى أول زيارة خارجية له عقب توليه مهام منصبه قبل أسابيع قليلة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرين بحثا أيضا ترتيبات رئاسة الاتحاد الأوروبى والتى ستتولاها فنلندا اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج قام خلال زيارته إلى هلسنكى بتفقد الشبكة الأوروبية لمكافحة التمييز، والتى تشارك فيها النمسا بنشاط.