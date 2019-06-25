سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الطيران المدنى السعودى يعلن افتتاح مطار خليج نيوم فى منطقة شرما

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:52 م
الطيران المدنى السعودى يعلن افتتاح مطار خليج نيوم فى منطقة شرما الخطوط السعودية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

 

 


الخطوط السعودية

مطار خليج نيوم

ولى العهد السعودى

نيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير المالية السعودى: مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين

الخميس، 28 فبراير 2019 06:33 م

السعودية تؤسس شركة مملوكة للصندوق السيادي لتطوير نيوم

الثلاثاء، 29 يناير 2019 05:15 م

"واس": المجلس التأسيسى لمشروع "نيوم" يوجه بالبدء فى تطوير خليج نيوم

الأربعاء، 16 يناير 2019 03:17 م

"نيوم" خلية نحل سعودية.. مطار المشروع يستقبل أول رحلتين على متنهما 130 موظف.. الرئيس التنفيذى: نريد توثيق ترابط العاملين بالمكان.. مسيرة بن سلمان الإصلاحية تتوالى.. ورئيس الخطوط السعودية: أيقونة رؤية 2030

الجمعة، 11 يناير 2019 12:00 ص

الخطوط السعودية تطلق أول رحلة لموظفى "نيوم" لعقد أول لقاء سنوى على أرض المشروع

الخميس، 10 يناير 2019 03:12 م

مطار نيوم يستقبل اليوم أول رحلة للخطوط السعودية على متنها 130 موظفا

الخميس، 10 يناير 2019 02:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة