أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 657 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 بقيمة 6 جنيهات، فى ظل موجة صعود الأسعار العالمية للذهب بعد تلميحات مجلس الاحتياطي الأمريكي عن اتجاه لخفض الفائدة.

وارتفع سعر الذهب لليوم الخامس على التوالي منذ مساء الأربعاء الماضي، عقب اجتماع مجلس الاحتياطي والذى قرر تثبيت الفائدة، ويسجل الذهب عيار 21 سعر 657 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 سجل 657 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 563 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 751 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5256 جنيها.

أوقية الذهب 1430 دولارا.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر، جاء نتيجة استمرار صعود الأسعار العالمية للذهب لترتفع من 1406 دولار إلى 1430 دولار، فى أعلى معدلات للذهب منذ أكثر من 6 سنوات، فى تنامي الطلب بشكل كبير على المعدن النفيس عالميا

وكشف مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة، أن الطلب على الذهب فى مصر تراجع بصورة كبيرة، بالتزامن مع استمرار صعود الأسعار، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الدولار في مصر ساهم في الحد من الارتفاعات.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.