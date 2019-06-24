10 أطعمة غنية بفيتامين"D" تحسن مناعتك وتعزز صحة عظامك..تعرف عليها

كتبت أمل علام

قالت صحيفة boldsky الهندية ، إن فيتامين" د"، يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم في العظام، ويمكن أن يؤدى نقصه إلى هشاشة العظام، أو خلل فى العظام يسمى الكساح.



اغذية تحتوى على فيتامين د

وأشارت الصحيفة ، إلى أن نقص فيتامين (د) في الجسم يؤدى إلى ضعف الجهاز المناعي، والاكتئاب الموسمي، وأمراض المناعة الذاتية، والسرطان، وضعف العظام، ومشاكل الجلد والخرف، بدون كمية كافية من فيتامين (د) ، قد تصبح عظامك ناعمة ومسامية وهشة ، وعلى الرغم من أن الجسم ينتج فيتامين (د) بشكل طبيعي عند تعرضه لأشعة الشمس، الا أن الأشخاص الذين يعملون في المنزل كثيرًا، يجعلهم بعيدًا من أشعة الشمس، عرضة لقلة فيتامين" د" ، مؤكدا أن هناك عدة أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تسهم في كمية فيتامين (د) الضرورية في جسمك.

1. الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ..

مثل أسماك الماكريل، والسالمون، والتونة، هي مصادر ممتازة لفيتامين" د"، 100 جرام من سمك السالمون والماكريل توفر 91 %من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين (د).



المشروم

2. المشروم ..

يعتبر المشروم من أفضل مصادر فيتامين (د)، وهو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين (د)، يتعرض المشروم لأشعة الشمس أثناء نموها، مما يزيد من قيمة فيتامين (د) بسبب قدرتها على تصنيع هذا الفيتامين.

3. الحليب..

الحليب العضوي الخام مدعم بفيتامين"د" ،شرب كميات معتدلة ومسيطرة من الحليب كامل الدسم تساعد المرء على البقاء بصحة جيدة ومناسب ،سيوفر كوب من حليب البقر الخام 24 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين" د".

أكدت دراسة نشرتها مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، أن مكملات "البروبيوتيك اللبنية"، يمكن أن تزيد بشكل كبير من مستويات فيتامين (د) في الدم.



البيض

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البيض..

مصدر آخر مدهش لفيتامين (د) ، وهو البيض، وخاصة صفار البيض، هو خيار شائع للغاية للحصول على جرعة من فيتامين (د)، يجب على المرء أن يتذكر أن أكل البيض كله، وعدم التخلص من صفار البيض، لأن صفار البيض هو الذى يوجد فيه فيتامين د في الغالب.

5. عصير البرتقال..

كوب من عصير البرتقال سوف يوفر لك كميات وفيرة من فيتامين (د) والكالسيوم، يساعد تناول البرتقال يوميًا في وجبة الإفطار على تقليل خطر نقص فيتامين (د).



الشوفان يحتوى على فيتامين د

6. الشوفان ..

الشوفان هو مصدر كبير للفيتامينات، والمعادن المختلفة كذلك، بالاضافة الى احتوائه على فيتامين "د"، يمكن أن يوفر نصف كوب من دقيق الشوفان ما يصل إلى 39 % من فيتامين (د).

7. الجمبرى..

يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين (د)، ويعد الجمبري مفيدًا لعظامك ، مع تقليل الالتهاب وخفض الكولسترول،كما أنها مصدر كبير لفيتامين B12 .

8. الزبدة..

يحتوي منتج الحليب هذا على كمية صغيرة ولكنها مهمة من فيتامين (د)، ويوفر 9 وحدات من فيتامين (د)، تحتوي الزبدة على دهون مشبعة، والتي يطلبها الجسم لامتصاص مضادات الأكسدة وفيتامين (د).

9. الزبادي..

يمكن أن يساعد تناول اللبن الزبادي في زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، يمكن أن يساعدك كوب من الزبادي على تلبية 20 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين "د" ،الزبادي هو أيضًا واحد من أفضل الأطعمة التي تساعدك على البقاء بصحة جيدة.

10. منتجات الصويا...

مصدر غني بفيتامين (د)، يستهلك منتجات الصويا مثل حليب الصويا، زبدة الصويا توفر لك الكمية المطلوبة من فيتامين (د)، إذا كنت تعاني من نقص شديد في فيتامين (د)، فقد تكون فكرة جيدة لاستبدال منتجات الألبان بفول الصويا لبعض الوقت، تمنحك منتجات الألبان الكالسيوم فقط بينما يمنحك الصويا كل من العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام الجيدة.