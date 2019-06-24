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مباحث أوسيم تعيد دراجة بخارية سرقها عاطل من بولاق قبل مرور 24 ساعة

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:59 ص
مباحث أوسيم تعيد دراجة بخارية سرقها عاطل من بولاق قبل مرور 24 ساعة سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إعادة دراجة بخارية سرقها عاطل، قبل مرور 24 ساعة على السرقة، واعترف المتهم بسرقتها من بولاق الدكرور، ليتم ضبطه بمنطقة أوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تم ضبط المتهم أثناء متابعة الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم للحالة الأمنية بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، حاول الهرب فور مشاهدته القوة الأمنية، على الفور تم مطاردته والقبض عليه، وتبين أن الدراجة التى يقودها مسروقة.
 
بمواجهة المتهم، اعترف بسرقة الدراجة البخارية من بولاق الدكرور، قبل مرور 24 ساعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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أوسيم

بولاق الدكرور

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