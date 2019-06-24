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فيديو وصور.. جولة رئيس الوزراء داخل شركة بوش الألمانية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:10 ص
فيديو وصور.. جولة رئيس الوزراء داخل شركة بوش الألمانية د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء داخل شركة بوش الألمانية
رسالة شتوتجارت- هند مختار

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هند-مختار
 
زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى - الألمانى شركة بوش والمصانع التابعة لها، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول الشركة وعملها . 
 
 
تأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى الاقتصادى العربى - الألمانى هذا العام، كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون، وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.
 
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شتوتجارت

مرسيدس

المنتدى العربى الالمانى

مصطفى مدبولى

مصر والمانيا

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